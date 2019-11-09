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09.11.19 20:49

Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН

Соединенные Штаты Америки приветствуют решение Международного суда Организации Объединенных Наций о признании юрисдикции по делу Украины против России.

украина,сша,флаг

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

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Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН 01

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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