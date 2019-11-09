Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.
Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.