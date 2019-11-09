Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский издал указ, который обязывает Кабмин разработать стандарты новостей в СМИ. Это не шутка, такой документ издан. Мне кажется, что прежде всего президенту надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, набить руку, так сказать, обкатать технологию. Потому что во-первых, на политику сейчас влияют больше не журналисты, а юмористы, а во-вторых, надо учить граждан отличать политические решения от анекдотов. Иначе над указами начнут ржать", - отметил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.

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