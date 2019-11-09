Приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие, - глава СММ ОБСЕ Чевик о начале разведения в Петровском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава Миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.

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"Были размещены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты, - отметил он. - Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие".

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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