Полицейский насмерть сбил пешехода в Кропивницком, - ГБР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, по предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля Opel Astra на одной из улиц Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение - Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

ДТП квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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