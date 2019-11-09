Кабмин введет понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", а не будет регулировать новости, - Бородянский

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей" - это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС.

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"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества. Что мы собираемся делать: ввести понятия опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором... это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - пояснил Бородянский.

Также министр добавил, что вопрос стандартов в западных странах с развитым журналистским самоуправлением решается через механизмы саморегулирования.

"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую она не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и сорегулирования", - добавил министр.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.