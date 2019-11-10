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10.11.19 00:47

У самолета SkyUp загорелась шина шасси при посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейха, никто не пострадал, - Министерство гражданской авиации Египта

В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх в субботу, 9 ноября, произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp.

У самолета SkyUp загорелась шина шасси при посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейха, никто не пострадал, - Министерство гражданской авиации Египта

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

Сообщается, что у самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси. После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.

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Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета. В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.

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