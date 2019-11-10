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10.11.19 01:09

Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg

Государственный департамент США мог разблокировать военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем это сделал президент Дональд Трамп.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.

По информации издания, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором содержалось мнение юристов Госдепа, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется к 7 сентября. В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи.

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По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. При этом неизвестно, делал он это с согласия Трампа или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона "из-за разногласий".

В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий.

Трамп заявлял, что разблокировал помощь Украине 11 сентября.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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