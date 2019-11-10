Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине

Такое мнение высказали в Комитете защиты журналистов (CPJ) - основанной в Нью-Йорке влиятельной неприбыльной организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид отметила, что приход Владимира Зеленского на пост президента в Украине не привел к "коренным изменениям в ситуации со свободой СМИ в Украине".

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"Мы видим более дружественную риторику, дружеское отношение со стороны президента Зеленского к журналистам и мы видим, как он пытается улучшить свой имидж, установить новые отношения с журналистской общественностью, организовав беспрецедентный медиамарафон, например, а также другие события, пригласив журналистов в свою резиденцию", - отмечает активистка.

Однако существенных изменений, по ее мнению, нет. "Что касается того, как, собственно, журналисты оценивают эту ситуацию - очевидно, от нового президента есть большие ожидания, потому что много украинцев связывали надежды с его избранием и до сих пор, думаю, не произошло существенных изменений в плане политической среды для журналистов, за исключением обмена пленными с Россией. В этом случае мы видели освобождения Романа Сущенко и возвращение его в Украину".

Для того, чтобы действительно изменить ситуацию, правительству, прежде всего, следует уделить внимание защите журналистов-расследователей, убеждена эксперт.

"Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защиты СМИ, прежде всего, нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как "Схемы", не подвергать их опасности, а, к сожалению, это случилось с журналистами "Схем" и "Следствие" и другими при Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского", - отметила она.

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В то же время, по словам Саид, такие действия, как постановочное "маски-шоу" в эфире, которым канал "Прямой" хотел проилюстуваты возможный захват СМИ, является "неприемлемыми" и "вредными для доверия зрителей". "Если работаешь в опасной среде, такого не стоит делать, - говорит она. - Вообще такие шоу и театрализованные представления могут привести к тому, что в следующий раз люди не поверят, если что-то серьезное случится". Канал извинился за то, что показал постановочное "маски-шоу".

Негативно сказаться на безопасности журналистов и свободе СМИ могут и некоторые идеи в законодательной сфере, пока обсуждаются в Украине, считает эксперт.

Беспокойство вызывает недавнее заявление министра культуры, молодежи и спорта, который высказался за усиление ответственности журналистов за манипуляцию информацией. "Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство, - говорит Саид. - Свободу слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечивают путем криминализации деятельности или через введение тех или иных ограничений".

Также объявления о возможной инициативе парламентской фракции "Слуга народа" предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ вызывает беспокойство.

"Власть не должна решать, какие СМИ являются жизнеспособными или хорошими с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотрел на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны.

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Как в любой стране с рыночной экономикой, рынок должен наконец решить, выживет то или иное СМИ, интересное ли оно, беспристрастно ли, предоставляет ли хороший и качественный контент, желают ли люди его читать или смотреть, или оно не является экономически жизнеспособным и должно закрыться", - убеждена Саид.