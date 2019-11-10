Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября

Об этом лидер США заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"У нас есть еще одна стенограмма, которая очень важна, - сказал Трамп. - Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины".

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Трамп сказал, что вторая стенограмма, вероятно, будет обнародована во вторник, 12 ноября.

Hromadske пишет, что под "еще одним разговором", скорее всего, подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля - сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.

Напомним, 8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".