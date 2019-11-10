Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Водяного – из минометов калибра 120 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- трижды возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- у Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

- в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

- возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов 9 ноября ранен один военнослужащий Объединенных сил.

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С начала текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь нет.



