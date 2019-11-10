Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих

Такое мнение новоназначенный глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев выразил в интервью "Громадському радіо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, они немного вырвали из контекста. Все непросто с госслужбой, в отличие от государственных закупок: люди – это не стулья и не столы, и с ними сложнее. Я не могу сказать, что на сегодня есть какой-то очевидный путь, как нам взять и поменять мозг. У меня есть гипотезы, и я их буду активно проверять", - сказал он.

По словам главы НАГС, "надо сокращать не людей, надо сокращать функции и надо смотреть, что вообще делает государственная служба".

"У меня будет как раз такой небольшой пилот – мы сделаем функциональное исследование, мы посмотрим, какие функции мы выполняем – и это правильные функции, а какие мы выполняем просто ради функций, потому что всегда так делали. Это надо прекратить выполнять. А люди... моя концепция вообще-то переучивать, но если кто-то не сможет измениться, ну сорри", - заявил Стародубцев.

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Он подчеркнул, что "в обществе огромный спрос на перезагрузку".

"Нужно сделать перезагрузку. Нужно упростить доступ к государственной службе. Я сейчас прошел этот конкурс, и это просто какой-то треш. Все сделано для того, чтобы человек, который не был внутри государственной службы, не понимает определенных особенностей государственной службы, никогда не прошел. И это надо менять", - считает Стародубцев.

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Экс-руководитель системы электронных торгов ProZorro Александр Стародубцев стал главой НАГС в ноябре. Он должен будет отвечать за трансформацию госслужбы.

4 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что количество украинских чиновников должно уменьшиться в 2020 году как минимум на 10%.