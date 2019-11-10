Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 9 ноября по улице Академика Барабашова. Пострадавший сразу обратился в полицию.

По предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

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Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "разбой". Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.