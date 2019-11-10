Задержание Тополи: МинВОТ призвало Интерпол не становиться инструментом в руках кремлевских кагэбэшников

Об этом заявляет пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

"В Министерстве готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром (Тополей), которого задержали при пересечении Польской границы на КПП "Дорогуск-Ягодин" и предоставить всю необходимую поддержку его семье", - сказано в заявлении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержания украинского ветерана является очередным шагом в сторону притеснения патриотов и что это одна из разновидностей гибридной агрессии России.

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МинВОТ также призвало международную организацию Интерпол не становиться инструментом, который Кремль пытается применять против украинских военнослужащих.

"Страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и с помощью международной правоохранительной практики. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!" - подчеркнули в пресс-службе.

Также в министерстве готовы оказать поддержку правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.