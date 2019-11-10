Задержание Тополи: МинВОТ призвало Интерпол не становиться инструментом в руках кремлевских кагэбэшников

Об этом заявляет пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"В Министерстве готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром (Тополей), которого задержали при пересечении Польской границы на КПП "Дорогуск-Ягодин" и предоставить всю необходимую поддержку его семье", - сказано в заявлении.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержания украинского ветерана является очередным шагом в сторону притеснения патриотов и что это одна из разновидностей гибридной агрессии России.
МинВОТ также призвало международную организацию Интерпол не становиться инструментом, который Кремль пытается применять против украинских военнослужащих.
"Страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и с помощью международной правоохранительной практики. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!" - подчеркнули в пресс-службе.
Также в министерстве готовы оказать поддержку правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.