Корниенко избран новым главой "Слуги народа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение поддержали делегаты съезда партии, который проходит в воскресенье в Киеве.

"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое - это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко на съезде перед избранием.

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