Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус. ИНФОГРАФИКА

Об этом написал в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Бурштынском энергоострове (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская области. – Ред.) цена электроэнергии на историческом минимуме - самая низкая с момента запуска новой модели рынка (с 1 июля) - составляет 1,35 грн за кВт-ч (рынок на сутки вперед). Это на 19 коп или на 14% дешевле, чем было в начале августа. ... В ОЭС Украины цена 1,26 грн за кВт-ч, это снижение на 20% по сравнению с началом августа", - написал он.

По мнению Геруса, это показывает, что на рынке электроэнергии действительно начинает работать конкуренция.

"Не будем популистами, стоит честно признать, что сегодняшние цены являются достаточно низкими и с наступлением холодов, они, вероятно, немного вырастут. Но это нормально, это рынок, который работает в зависимости от спроса и предложения", - добавил глава комитета.

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Кроме того, диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, а с 15 ноября вообще могут от него отказаться, добавил Герус.

"Итак, за несколько месяцев:

- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15% (без роста цены для конечного потребителя);

- Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность;

- Центрэнерго перешло на продажу электроэнергии на бирже (рынок на сутки вперед);

- цена электроэнергии снизилась на 15%;- небытовые потребители за октябрь-ноябрь получат сниженные счета и увидят, что работающий конкурентный рынок может давать выгоды", - написал Герус.

"Как по мне, именно такие действия/результаты дают мандат и на какие-то непопулярные тарифные решения. Потому что это честно и это важно для доверия. Короче, эти 5 месяцев были прожиты не зря, можно и сложить мандат", - добавил он.

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