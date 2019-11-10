Суд Люблина в 17:00 начнет избирать меру пресечения Мазуру

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, по данным "Радіо Свобода", сегодня Мазура привезли в отдел Окружной прокуратуры города Холм, где с ним проводят первые следственные действия. Украинца привезли на допрос без наручников.

Отмечается, что суд состоится в Люблине из-за резонансного характера дела.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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