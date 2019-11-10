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10.11.19 14:45

"Слуга народа" примет участие в выборах в ОТГ, - решение съезда

Партия "Слуга народу" будет принимать участие в выборах в объединенных территориальных общинах, запланированных на 22 и 29 декабря.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря. Хочу поздравить около 1700 наших кандидатов и 90 кандидатов на позиции глав. Желаем побед нашим командам. Для многих это будет своеобразный "тест-драйв"!", - отметил новоизбранный председатель партии Александр Корниенко после голосования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в бизнес-центре "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.

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