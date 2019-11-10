Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.11.19 15:58

Стратегия защиты Мазура уже выработана, - Кирилич

На заседании суда по избранию меры пресечения украинцу Игорю Мазуру будут присутствовать адвокат, консул и переводчик, украинская сторона уже выработала стратегию защиты.

кирилич

Об этом заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - сказал Кирилич в комментарии агентству в воскресенье.

Читайте также: Вице-спикер ВР Кондратюк направила письма в Сейм Польши: Надеемся на незаангажированное решение суда по Мазуру. ДОКУМЕНТ

"Генеральный консул и консул Украины в Люблине будут присутствовать на судебном заседании, к делу привлечены адвокат и переводчик", - рассказал Кирилич.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100