Стратегия защиты Мазура уже выработана, - Кирилич

Об этом заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - сказал Кирилич в комментарии агентству в воскресенье.

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"Генеральный консул и консул Украины в Люблине будут присутствовать на судебном заседании, к делу привлечены адвокат и переводчик", - рассказал Кирилич.