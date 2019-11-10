У Консервативной партии Великобритании было 9 спонсоров из РФ, - Business Insider

Об этом пишет в воскресенье, 10 ноября издание Business Insider, информирует Цензор.НЕТ.

"Консервативная партия Бориса Джонсона получала средства от девяти российских спонсоров, которые были названы в засекреченном отчете о попытках РФ подорвать демократию в Великобритании", - говорится в публикации.

В частности, по данным СМИ, бывший сотрудник российского министерства обороны Александр Темерко в течение последних семи лет пожертвовал Консервативной партии более 1,2 млн фунтов.

В отчете, как отмечается, названо имя жены Владимира Чернухина - близкого соратника Путина - Любви Чернухиной, которая в течение прошлого года пожертвовала консерваторам более 450 тыс фунтов. А в июле 2017 россиянка приобрела за £ 160 тыс. на аукционе право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном.

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В отчете упоминается и бывший российский шпион Александр Лебедев, который в настоящее время является владельцем газет London Evening Standard и The Independent. Его сын Евгений является близким другом Бориса Джонсона и часто приглашал его на вечеринки в свое имение неподалеку от итальянской Перуджи.

По данным издания, отчет должны были обнародовать на этой неделе, но Джонсон заблокировал публикацию из-за опасений, что информация может снизить его шансы на победу на предстоящих парламентских выборах. Как сообщалось, российские олигархи, которые живут в Великобритании, увеличили финансовые взносы в пользу Консервативной партии председателя правительства Бориса Джонсона в течение последнего года.

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