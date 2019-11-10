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10.11.19 17:11

Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия

Реализация предложения партии "Голос" о выходе из Минских соглашений может привести к снятию с Российской Федерации санкций.

давид,арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам после съезда партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации. Я не знаю, кто в этой стране заинтересован в отмене санкций в отношении РФ ", - сказал Арахамия.

По мнению Арахамия, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обеспокоен дальнейшей стратегией нормандского формата и поэтому предлагает остановиться и накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Голос" 8 ноября обнародовала заявление о том, что единственным эффективным путем для Украины считает выход из минских договоренностей и "замораживание" ситуации до усиления собственных позиций.

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