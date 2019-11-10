С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранены четверо украинских воинов, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ у Майорска (из зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Новотошковского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки (из противотанкового ракетного комплекса), а также у Красногоровки (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

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"В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - уточняют в пресс-центре ОС.

Напомним, 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранен боец ОС.

Сегодня российские войска обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Ранения получили 4 украинских воина, грузовик поврежден.

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