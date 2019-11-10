"Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Об этом заявил журналистам на брифинге новоизбранный глава политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", — сказал новый глава.

Либертарианство — это политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Эта философия имеет очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня состоялся съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.