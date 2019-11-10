На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия

Об этом журналистам после съезда партии "Слуга народа" сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, она уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграет, он очень чувствует себя плохо", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

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Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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