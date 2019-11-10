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10.11.19 19:18

Стороны соглашения Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями, - Чапутович о задержании Мазура

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что стороны сделки Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями в рамках этого соглашения.

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Этими словами министр прокомментировал задержание пограничной службой Польши украинского активиста, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Решение приняла пограничная служба, которой не известно о том, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола. И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанностью пограничной службы является задержать такое лицо", - сказал Чапутович.

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Глава МИД заверил, что польские консульские службы выясняют с украинской стороной причины внесения Россией фамилии Игоря Мазура в этот список. Министр отметил, что польские органы примут соответствующие решения согласно нормам международного права.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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