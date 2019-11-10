РФ намеренно нарушает международные нормы, это может привести к войне, - глава британского генштаба Картер

Генерал Ник Картер заявил, что Москва действует в "серой зоне", применяя информацию в качестве оружия и используя в конфликтах своих ставленников, скрывая свои связи с ними, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В качестве двух новых угроз он указал на тайные операции в Сирии и Африке, которые проводит "Группа Вагнера" - частная военная компания, финансирование которой Кремль отрицает, а также кампании по дезинформации.

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"Сегодня Россия гораздо более напориста, чем десять лет назад. Она обрела определенную самоуверенность, заявляя о себе как о глобальной державе", - заявил Картер телекомпании Би-би-си.

"Частью этого являются действия в киберпространстве, действия в космосе, а также дезинформация, подрывная деятельность, манипуляции, убийства и, конечно же, использование наемников, о которых никак не объявляется, и связь с которыми скрывается", - сказал он.

"Безрассудное поведение и отсутствие уважения к международному праву в отношении этих новых типов "оружия" создает угрозу эскалации, которая может с легкостью привести к неосторожному просчету", - заявил Картер газете Sunday Telegraph.

Президент России Владимир Путин категорически отвергает вмешательство Кремля в операции на земле и в киберпространстве, которые западные разведслужбы и аналитики приписывают Москве.

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Однако, по словам Картера, "отрицание причастности" является тактикой, которую совершенствуют главные противники Великобритании.

Его выступления в СМИ призваны напомнить британцам о вызовах, с которыми они сталкиваются, и приурочены к Поминальному воскресенью, когда страна чтит память участников Первой мировой войны и последующих конфликтов.