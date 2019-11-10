Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк

Об этом сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной Хан с женой... боец легендарного 90-го батальона", - сообщила волонтер.
По ее информации, соседи нашли супругов без сознания с проломленными головами.
"Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - уведомила Грубенюк.
По ее информации, никто из соседей не слышал ни ссор, ни криков.
"Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - добавила она.