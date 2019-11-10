Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

"10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Установлено, что смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также в больницу с тяжелым ранением доставлен 52-летний житель Киевской области.

По информации правоохранителей, около 11:30 на спецлиниию "102" поступило сообщение от егеря Слободецкой районной общественной организации "Радомышльские охотники" об обнаружении в лесном массиве Радомышльского района на территории частных угодий браконьеров, что вылилось в конфликт с применением оружия.

Участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они - жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Согласно информации из открытых источников, директором ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко, передает Укринформ.

Адвокат Влад Добош написал в Facebook, что адвокат Пархоменко является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Позже информацию ему подтвердили в райотделе полиции Коростышева.

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Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

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