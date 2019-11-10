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10.11.19 23:44

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине

Полиция Житомирской области открыла уголовное производство по факту убийства киевлянина во время конфликта на охоте.

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

"10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Установлено, что смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также в больницу с тяжелым ранением доставлен 52-летний житель Киевской области.

По информации правоохранителей, около 11:30 на спецлиниию "102" поступило сообщение от егеря Слободецкой районной общественной организации "Радомышльские охотники" об обнаружении в лесном массиве Радомышльского района на территории частных угодий браконьеров, что вылилось в конфликт с применением оружия.

Участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они - жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Согласно информации из открытых источников, директором ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко, передает Укринформ.

Адвокат Влад Добош написал в Facebook, что адвокат Пархоменко является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Позже информацию ему подтвердили в райотделе полиции Коростышева.

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине 01

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Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине 02

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

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