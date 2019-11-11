Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Gordonua.
Речь канцлера касалась 64-й годовщины создания Бундесвера. Она подчеркнула важность сотрудничества европейских стран в рамках НАТО, членом которого является и Германия.
"В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания", - считает Меркель.
Она отметила необходимость достаточного финансирования немецкой армии для выполнения этих задач.