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11.11.19 01:36

Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель

В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны НАТО вновь оказалась в центре внимания.

Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Gordonua.

Речь канцлера касалась 64-й годовщины создания Бундесвера. Она подчеркнула важность сотрудничества европейских стран в рамках НАТО, членом которого является и Германия.

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"В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания", - считает Меркель.

Она отметила необходимость достаточного финансирования немецкой армии для выполнения этих задач.

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