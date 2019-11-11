Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов:

- дважды вблизи Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса;

- два раза вблизи Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Песков - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Березового - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также сообщается, что 4 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- вблизи Майорского и Южного - из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

- вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни защитникам Украины нет", - сказано в сообщении.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ОС.