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11.11.19 07:57

С начала акций протеста в Ираке погибли 319 человек, 15 тысяч получили ранения

Начиная с 1 октября, в ходе акций протеста в Ираке погибли 319 демонстрантов, 15 тысяч получили ранения.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в комитете по правам человека при парламенте Ирака.

Ранее власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде и городах Эн-Насирия (провинция Зикар), Эль-Амара (провинция Майсан) и Эль-Хилла (провинция Бабиль).

Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

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Как сообщалось, антиправительственные протесты в Ираке начались в начале октября. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг.

МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Ирак в связи с существенным ухудшением ситуации.

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