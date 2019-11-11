Украине нужен госорган на случай таких ситуаций, как с Мазуром, - генконсул Павлюк

Такое мнение высказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких лет имеем много случаев, когда происходит экстрадиция наших граждан в Россию... И очень часто те обвинения являются надуманными, сфабрикованными", - констатировал Павлюк.

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Он добавил, что украинской стороне не всегда удается добиться положительных результатов.

"Мы неоднократно обращались к нашим высшим руководителям, все-таки надо в том направлении работать. Выделить отдельную, наверное, структуру или отдельного человека... Чтобы такие вопросы согласовывались с украинской стороной", - сказал генконсул.

Дипломат выразил надежду, что руководство государства услышит его предложение.

"РФ таким образом пытается воевать с патриотами Украины. А учитывая то, что таких людей у нас много, стоит быть готовыми. Поэтому нам тоже надо переформатироваться и давать достойный ответ. Ведь дипломаты ограничены в своих действиях. Мы не можем представлять интересы в судах. Мы можем присутствовать, но - если не нарушаются права и свободы граждан Украины - мы ничего не можем сделать", - пояснил Павлюк.

Генконсул убежден: совместная работа таких комиссий и дипломатов принесет хорошие результаты.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.