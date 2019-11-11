"Слуга народа" будет более тщательно проверять новых членов партии, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода".

По его словам, региональные команды президентской партии уже начали формироваться. Точное количество необходимых новых членов он пока назвать не смог.

"Это зависит от системы местных выборов. И система, к которой мы сейчас стремимся, которая связана с децентрализацией, на самом деле, там количество депутатов местных советов сильно уменьшится. Там сейчас больше ста тысяч, а после децентрализации будет в районе 40 тысяч", - отметил Корниенко.

По оценкам главы партии, речь идет об около 40-50 тысяч новых людей. Отвечая на вопрос о том, будет ли "Слуга народа" делать выводы из предыдущих выборов, Корниенко анонсировал более тщательный отбор кандидатов.

"Наверное, мы будем более тщательно подходить к проверке, потому что даже тот механизм постпраймериз, который мы ввели в парламентской кампании, до конца не сработал, и все же некоторые репутационные риски наши кандидаты имели, особенно мажоритарщики. Это точно будет длительный процесс, у нас есть время на это. И у нас сейчас больше возможностей организационных, то есть партия сможет более тщательно этим заниматься", - заявил Корниенко.

Напомним, вчера, 10 октября, съезд партии "Слуга народа" избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко.

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