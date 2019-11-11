Сотрудничество с НАТО не прервалось: сейчас мы его усилим, - Загороднюк

Об этом в интервью ТСН рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"То есть это для нас важно политически, потому что наша стратегическая цель – членство в НАТО. А так же это важно с точки зрения боеготовности, внедрения тех стандартов, по которым мы сможем лучше воевать. И этот системный процесс, он продолжается и он будет продолжаться еще некоторое время", – пояснил министр.

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На вопрос, будет ли НАТО воевать бок о бок с Украиной в случае угрозы, он заявил: "Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому у них нет такого обязательства. Но наши страны-партнеры поставляют нам оружие, технику, оказывают услуги по тренировке и подготовке бойцов. Поэтому, конечно, в такой способ они с нами. И это постоянно подтверждается, несмотря на изменения нашего правительства и другие процессы. Сотрудничество не прервалось вообще. Этот процесс продолжается, контролируемо. И даже сейчас мы его усилим".