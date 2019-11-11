Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №838/2019 был подписан Зеленским и обнародован на сайте президента.

Вторым указом №839/2019, он назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Алексей Перевезенцев до своего назначение был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Также он занимал должность директора юридического департамента Министерства экономического развития и торговли.

В 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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