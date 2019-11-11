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11.11.19 10:51

За неделю огонь унес жизни 26 украинцев, вода - 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 4.11 по 10.11, во время пожаров погибли 26 человек, на водных объектах - 11.

пожар,поджог,огонь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 453 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 47 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 90 пожаров, спасены на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 368 зданий и 32 единиц техники. Во время пожаров погибли 26 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 971 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине произошло 89 тыс. пожаров, в результате которых погибло более 1400 человек, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 259 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 201 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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