Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Согласно данным исследования, участники опроса смотрят преимущественно российское телевидение — "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%). В первой десятке этого списка и два "сепарских" канала — "Оплот ТВ" (без уточнения 1 или 2) с 13,6% и "Луганск 24" с 12,5%. Третий по популярности местный канал — "Новороссия ТВ" — смотрят 6% отвечавших на вопросы (в рейтинге он занимает 12-е место).

А вот украинские каналы появляются лишь во втором десятке списка. На 14-м месте (и первом из украинских) "5 канал" (его включают 4,7% участников опроса), на 16-м — "Интер" (4,6%), на 17-м — "1+1" (4%), на 26-м — СТБ (2,3%). В то же время ТРК "Украина", один из самых рейтинговых каналов в стране, занял в ОРДЛО 32-е место — 1,6%. Это — 21 чел. из 1606 опрошенных. А новостной телеканал "112 Украина" находится на 42-м месте с 0,8% участников опроса (11 чел.).



Инфографика: Зеркало недели

В целом же, как следует из ответов респондентов, они имеют возможность смотреть украинские телеканалы - и общенациональные, и местные. Двое из пяти участников опроса имеют без ограничений, частичный или непостоянный доступ к общенациональным каналам, к местным - 14,2%.

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Но для 58,6% опрошенных жителей ОРДЛО украинские общенациональные телеканалы недоступны вообще, а для 84,9% - недосягаемы и местные. Часто это объясняется технической причиной: радиус действия украинских телевышек не позволяет покрывать всю оккупированную территорию. Впрочем, кто-то в аналогичной ситуации решил проблему, установив спутниковые антенны. Однако многих останавливает от покупки их стоимость. А может все дело в том, что у жителей "потустороннего Донбасса" просто нет потребности смотреть украинское ТВ?

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.