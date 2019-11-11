Депутат Одесского облсовета, его брат и отец-священник избили прихожанина собора Рождества Христова, - Одесская епархия ПЦУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Одесской епархии ПЦУ.

Согласно сообщению, вчера, 10 ноября, зафиксирован очередной факт попытки физического давления на верующих Одесской епархии в кафедральном соборе Рождества Христова. По мнению епархии, он может нести в себе признаки уголовного преступления.

"Речь идет о действиях депутата Одесского областного совета от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Романа Сеника, его брата Ивана и отца Виталия (бывшего священника собора), которые втроем жестоко избили одного из прихожан, о чем заявлено в органы Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В епархии сообщили, что Виталию Сеннику, который ранее был настоятелем указанного храма, расположенного в центре города (ул. Пастера, 5), 9 месяцев тому назад запретили в нем богослужение.

"Не имея никаких документов, данные лица силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства", - сообщили в епархии.

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