Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я общался с журналистами у себя в кабинете и показал им 10 старых телефонов, которые стоят у моего рабочего места. Я сказал, что на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на нечто более эффективное", - написал Дубилет, реагируя на распространенную в СМИ информацию о том, что он планирует уничтожить спецсвязь.

По его словам, сам он не может ничего "планировать".

"Я могу предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, Михаилу Федорову, который непосредственно курирует Госспецсвязь, новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом", - пояснил министр.

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Также он поделился свои видением того, как можно попробовать сделать спецсвязь более надежной и эффективной.

В частности, он отметил, что "вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi... Такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным".



