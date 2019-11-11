Процесс разминирования на месте разведения сил в Петровском начнется 12 ноября, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.

По его словам, сегодня завершится разведение сил в Петровском, после чего должно начаться разминирование территории.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий", - сообщил Штупун.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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