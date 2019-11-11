ФЛП, которые работают по безналу, должны будут использовать кассовый аппарат, - Верланов

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире "24 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается третьей группы: так действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО (регистратор расчетных операций, кассовый аппарат. - Ред.)", - сообщил Верланов.

Это означает, что с 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛП, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг вроде гостиничных или ресторанных бизнесов, но и ФЛП, работающие, например, в сфере ІТ, консалтинга, юриспруденции.

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Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.