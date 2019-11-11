ФЛП, которые работают по безналу, не будут обязаны использовать кассовый аппарат, - Верланов (исправлено)

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счета покупателя на счет продавца, такая операция не требует применения РРО. Тоже самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для последующего их зачисления на текущий счет продавца. Срабатывает освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего зачисления на текущий счет продавца", - отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

При этом, если расчет за товар или услугу состоялся с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей упомянутого Закона. "Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше", - уточнил Верланов.

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Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.