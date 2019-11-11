Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время согласительного совета Верховной Рады.

"Мы активно работаем на завершением блока законопроектов, касающихся народовластия. Вы знаете, это было основное обещание президента Украины. Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений... Я думаю в ближайшее время они будут внесены в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.

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