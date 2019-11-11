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11.11.19 12:03

Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям"

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук попросил комитеты рассмотреть ряд законопроектов, чтобы была возможность на этой недели внести их в повестку дня.

руслан,стефанчук

Об этом он заявил в ходе Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как представитель президента Украины, все же прошу найти возможность на этой неделе, и просьба к комитетам, - где нужно проработать вопросы, связанные с демонополизацией спиртовой отрасли, вопросы, связанные с ответственностью за незаконную добычу янтаря, также я попросил бы определиться по вопросам, связанным с легализацией игорного бизнеса, и те проекты, которые мы обещали нашим избирателям - это вопрос о деофшоризации, а также найти возможность их внести в эту повестку дня с тем, чтобы мы имели возможность реагировать на запросы общества и помочь не только правильно распределять бюджет, но и создать новые направления по его наполнению", - сказал Стефанчук.

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