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11.11.19 12:58

Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести референдум относительно земельной реформы.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами", - заявил Зеленский.

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"Иностранцы и компании, имеющие среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это даст разрешение народ Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет прописан в законе", - заявил президент.

"В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса", - резюмировал Зеленский.

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