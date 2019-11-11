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11.11.19 13:05

"Слуга народа" сегодня обсудит на заседании фракции вопрос земельной реформы, - Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что сегодня, 11 ноября, состоится заседание фракции, где будут обсуждать вопрос земли.

"Слуга народа" сегодня обсудит на заседании фракции вопрос земельной реформы, - Верещук

Об этом Верещук рассказала журналистам после заседания согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы выходим на дискуссию. Да, она будет острой. Сегодня будет заседание фракции, и мы в очередной раз будем обсуждать позицию (по вопросу продажи земли. - Ред.). Никто не сдаст украинских интересов. И гарантированные права владельцев будут защищены", - сказала Верещук.

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"Могу еще раз заверить общество: ни президент, ни правительство, ни "Слуга народа" не будут предлагать тех законопроектов, которые не гарантируют сохранения нашего национального богатства - украинской земли", - добавила она.

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