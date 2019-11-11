Зеленский должен сказать, поручал ли он Ермаку представлять Украину виновной в войне на Донбассе, - Ирина Геращенко

Об этом в ходе согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе были обнародованы показания временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине", - подчеркнула парламентарий.

Геращенко заявила, что общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

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Также народный депутат отметила, что вся эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму.

"Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательно, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД", - подчеркнула политик.

Напомним, в своих показаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что советник президента Зеленского Андрей Ермак открыто обвинял Порошенко в войне на Донбассе.