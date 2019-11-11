Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько

Об этом говорится в статье "Газовая атака: Власти готовят новое повышение тарифов, которое затронет и промышленность, и население"., передает 112.

Отметим, "Оператор ГТС" хочет поднять тарифы на транспортировку газа в четыре раза. С 1 января 2020 года для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн/1000 м3). Это спровоцирует удорожание голубого топлива для промышленности и бытовых потребителей.

"Доходы наших людей очень низкие. Мы видим, что неплатежи за газ растут, и в случае дальнейшего повышения тарифов можем получить взрыв негодования со стороны населения, - отметил Василий Митько. - Повышение тарифов на транспортировку газа, которое приведет к увеличению его стоимости, это к тому же дополнительная нагрузка на районный бюджет. На балансе Никольского района находится 16 школ и 12 детсадов, которые отапливаются газовыми котельными. Вместо того чтобы повышать зарплату учителям, мы будем вынуждены направить деньги на оплату тарифа".

На круглом столе, организованном в Федерации работодателей Украины, участники отдельно подчеркнули, что повышение тарифов происходит на фоне предвыборных обещаний нынешней власти снизить стоимость коммунальных платежей. Вместо этого происходит резкое увеличение тарифов.

Особенно остро проблема стоит в регионах, где доходы населения намного скромнее, чем у жителей крупных городов. По словам первого заместителя главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, долги за поставки природного газа населению на конец сентября составляли 983 млн грн. По отоплению и горячей воде они достигли 515 млн грн. Общая задолженность по услугам ЖКХ в области составляет около 3 млрд грн, и эта сумма продолжает расти. В результате применения новых тарифов "Оператора ГТС" дополнительная финансовая нагрузка на концерн "Городские тепловые сети Запорожья" составит 180 млн грн. "Мы уже отреагировали на планы Нацкомиссии утвердить повышение тарифа: на уровне облсовета зарегистрирован проект решения обратиться к НКРЭКУ, к президенту, Кабмину с просьбой не допустить повышения тарифа. Аналогичным образом отреагировали местные органы управления: Днепровский районный совет, депутаты Днепрорудненского совета Запорожской области. Мы просим Федерацию работодателей и все промышленные предприятия включиться, чтобы не допустить этого повышения", - сказал Федоров.

По расчетам первого заместителя главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза, цена на топливо вырастет минимум на 25%, а с учетом того, что биржевые цены на газ пошли вверх, конечная цена для населения увеличится минимум в 1,5 раза, что приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей на тепло и горячую воду.