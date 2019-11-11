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11.11.19 13:38

Правительство планирует до конца этой недели назначить главу Госгеокадастра, - Гончарук

Кабинет министров Украины планирует до 15 ноября назначить главу Госгеокадастра, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

гончарук

"Планируем до конца этой недели назначить нового руководителя Госгеокадастра", - сказал он в ходе совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра.

По его словам, за два последних месяца было отстранено и уволено более 20 руководителей разных структур Госгеокадастра.

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Премьер указал, что весной будет проведена аэрофотосъемка всей территории Украины и создана точная цифровая модель ее рельефа.

Кроме того, Гончарук отметил, что до 1 августа 2020 года в Госгеокадастр должны быть внесены все госземли сельхозназначения. В частности, по состоянию на 1 ноября 2019 года в Госгеокадастр внесены данные про 500 тыс. га сельхозземель, до августа будет инвентаризовано и внесено информацию в целом о 1 млн га государственных сельхозземель.

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