Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Хотел бы заметить по поводу распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в этом году, которые непосредственно стали предпосылками тех последствий, о которых я вам уже рассказал. Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования - более 22%, нарушение правил проезда перекрестков - почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции - 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе - 6%, и управление в состоянии опьянения - 5%", - сказал Билошицкий.

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По его словам, среди самых распространенных ДТП по видам, которые случились в этом году, является столкновение, наезд на транспортное средство, которое стоит, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.