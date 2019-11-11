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11.11.19 14:09

Просроченные продукты на сумму 60,5 млн грн найдены на складах Госрезерва, - Варченко

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на складах и одном из подведомственных предприятий Государственного агентства резерва Украины. На складах обнаружены простроченные продукты на сумму свыше 60,5 млн грн.

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - обнаружили просроченную продукцию на складах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 млн грн.

Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, повлекшие тяжкие последствия Государственным интересам Украины.

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Просроченные продукты на сумму 60,5 млн грн найдены на складах Госрезерва, - Варченко 01

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